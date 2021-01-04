15 дальнобойщиков спасли в ВКО

В транспортных средствах замерзало топливо.

В ВКО спасатели доставили в пункт обогрева 15 дальнобойщиков, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Вызов поступил 4 января в 02:10. На трассе у блок поста в строну Павлодарской области семь автомобилей марки "Шансиман", с дизельным топливом остались ограниченными в движении, так как в транспортных средствах замерзало топливо.

Прибывшие на место спасатели ОЧС и ПЧ-15 доставили с трассы 15 граждан в пункт обогрева (ДЮСШ), местными исполнительными органами организовано питание.

Спасатели ДЧС ВКО напомнили, что отправляясь в дальнюю дорогу за пределы населенных пунктов, нужно узнать о состоянии дорог и предстоящей погоде по мобильному приложению "Дармен".

Необходимо сообщить о своем маршруте и планируемом возвращении родственникам. Стоит оборудовать автомобиль фонариком, медицинской аптечкой, тросом.

Важно взять теплые вещи, заранее зарядить аккумулятор автомобиля.

Не нужно выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости.

Если нужна помощь спасателей, сразу сообщите по телефону 112.

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