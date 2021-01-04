Лукашенко высказался о планах на 2021 год

Пандемия коронавируса из "чисто медицинской" проблемы стала геополитической.

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что из-за пандемии COVID крупные игроки начнут делить мир, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Беларусь.

4 января глава Беларуси принял с докладом генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа. По словам Лукашенко, он давно хотел переговорить по отдельным вопросам, учитывая, что Швед уже четыре месяца работает в должности генпрокурора.

Это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы. Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает, – сказал Лукашенко.

В свою очередь Швед заверил, что криминогенная ситуация в Беларуси находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов. По его словам, проявилась "одна негативная тенденция" – существенный рост киберпреступлений.

Также он заверил генерального прокурора Беларуси, что со временем ситуация в сфере борьбы с преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным блоком. И предложил Шведу подумать, как и где собраться, чтобы сделать необходимые выводы.

Посмотрим на законодательство. Сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан, – заявил Лукашенко.

Прокомментировал он и ситуацию с распространением коронавируса по всему миру. По словам белорусского лидера, как он и "предполагал до выборов", пандемия обернется тем, что крупные игроки начнут делить мир.

Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет, – подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что все вопросы, которые планировал обсудить на встрече с генпрокурором, так или иначе упираются как раз в политическую плоскость.

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