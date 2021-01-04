Полицейского в Актау оштрафовали за то, что не пропустил пешехода

Была проведена служебная проверка.

Видео, на котором женщина ругается с сотрудником полиции появилось в Казнете. В ДП Мангистауской области отреагировали на произошедшее, сообщает zakon.kz.

Женщина на видео обвиняет стража порядка в том, что он не пропустил ее на пешеходном переходе, передает Lada.kz.

В пресс-служба департамента полиции области заявили, что привлекли полицейского к ответственности.

Инцидент произошел 3 января в Мунайлинском районе.

Сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2114, не пропустил женщину на пешеходном переходе. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 600 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Была проведена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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