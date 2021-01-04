Развращал 11-летнюю девочку – подозреваемого содержат в изоляторе ЗКО

Приложение zakon.kz
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Преступление произошло больше четырех лет назад, однако известно о нем стало недавно.
Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя ЗКО начато еще в сентябре прошлого года, сообщает zakon.kz.
"Летом 2016 года мужчина, находясь у себя дома, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении малолетней", - приводит слова полицейских портал Мой Город.
Преступление произошло больше четырех лет назад, однако известно о нем стало недавно.
На момент совершения преступления девочке было 11 лет, сейчас ей 15 лет.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный содержится в следственном изоляторе.
Ведется досудебное расследование по статьям 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении малолетнего" и 124 УК РК "Развращение малолетних, совершенное неоднократно", - рассказали в полиции.
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