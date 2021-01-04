Участие в опросе EXIT POLL как часть политической культуры граждан

В сравнении со всеми другими предвыборными опросами общественного мнения, опросы exit poll дают самую точную информацию о рейтингах кандидатов или партий, которые участвуют в выборах.

Все чаще и чаще опросы общественного мнения становятся частью нашей повседневной жизни. Как правило, с помощью опросов те организации, которые являются их заказчиками, стараются изучать какие проблемы и что именно волнует население, как люди относятся к тем или иным вопросам, их предпочтения, настроения с целью принятия определенных решений. Это уже стало достаточно привычным делом. Сейчас, наверное, не только в областных центрах, но и в малых городах и районных центрах можно легко найти человека, который хоть раз в жизни принимал участие в социологическом опросе.

Кроме ставших для нас привычными социологических опросов, есть один вид опроса, который проводится только в определенный период – во время выборов, а именно в день голосования, называется он – exit poll (экзит полл).

Exit poll (с англ. означает опрос на выходе) — это используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, который проводят на выходе из избирательных участков после голосования. Впервые такой опрос избирателей был проведен почти 50 лет назад в США.

Особенность этого метода в том, что он обладает одним существенным качеством метода – точность результатов. Exit poll дает прогнозные оценки с точностью в 2-3 %, в исследовании американской политической практики были случаи, когда точность доходила до 0,5 %. В сравнении со всеми другими предвыборными опросами общественного мнения, опросы exit poll дают самую точную информацию о рейтингах кандидатов или партий, которые участвуют в выборах. И информация об этих рейтингах становится доступной намного раньше, чем осуществляется реальный подсчет голосов избирателей и объявляются официальные результаты выборов. В этом и заключается основное назначение exit poll.

Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки с официально публикуемыми данными голосования. Данные exit poll широко освещаются СМИ.

Заказчиками exit poll чаще всего являются те структуры и организации, которые в наибольшей степени заинтересованы в максимально быстрой и точной информации о ходе выборов. В США это в первую очередь СМИ, которые заинтересованы первыми сообщить о возможных итогах голосования. Это также могут быть общественные и другие политические организации, в том числе и политические партии также пользуются результатами exit poll, в частности, чтобы оценить свои преимущества, недостатки проведенной до выборов работы, перспективы.

Четкий отлаженный алгоритм при проведении exit poll требует предварительной серьезной подготовки. Например, в США особенности процесса голосования определяют и особенности проведения экзитпола, который является масштабной операцией. Исследовательская компания начинает формирование выборки избирательных участков больше, чем за год до дня выборов. В дни выборов опрашиваются порядка 85000 избирателей, выходящих с почти 1000 избирательных участков. Кроме этого, проводят телефонный опрос около 16 000 избирателей, проголосовавших заранее. Чтобы получить и обработать результаты экзитпола, в День выборов задействованы около 3000 человек: интервьюеры на выходах из избирательных участков, операторы для подсчета голосов, супервайзеры, контролирующие работу интервьюеров на точках, а также два больших колл-центра.

В Казахстане уже есть и опыт, и свои сложившиеся традиции проведения опроса в день голосования, соответствующие международным требованиям. Так exit poll был проведен на всех выборах Президента РК и выборах в Мажилис Парламента, начиная с 2004 года. Как правило, exit poll был организован параллельно двумя-тремя профессиональными исследовательскими компаниями. Всего на восьми выборах exit poll были задействованы одиннадцать компаний.

Компании, проводившие exit poll, являются профессиональными исследовательскими организациями, имеющими достаточный опыт проведения исследований, в том числе: АСиП, КИСЭиП, ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия", Научно-исследовательская Ассоциация "Институт демократии", Исследовательский институт "Қоғамдық пікір" (Общественное мнение), Научно-исследовательский центр "Молодежь".

Результаты exit poll всегда освещались в СМИ вечером после окончания голосования. Опрос проводился на избирательных участках в количестве: от 180 до 500 избирательных участках. Одной компанией в ходе exit poll были опрошены в среднем от 13 тыс. до 100 тыс. человек. Опрос проводился во всех областях и г. Астана, г. Алматы в период с 7.00 до 20.00.

Заказчиками exit poll выступали телеканал КТК, Информационный портал zakon.kz, ОО "Клуб главных редакторов Казахстана", Гражданский альянс РК, Информационно-аналитический центр по изучению постсоветского пространства при МГУ им. Ломоносова.

Осуществление подобного рода опросов является показателем развития уровня политической культуры и демократизации общества. Данные exit poll, с одной стороны, выполняют прогнозные функции - еще до объявления официальных результатов выборов позволяют с определенной точностью судить о конечных результатах, с другой стороны, данные таких опросов дают возможность оценить "прозрачность" проведенных выборов. При этом следует помнить, что только профессионализм тех социологических структур, которые проводят этот опрос, позволяет доверять его результатам.

В чем особенность методики exit-poll, который позволяет получить достаточно точные результаты? Есть целый ряд организационных требований, соблюдение которых позволяет получить надежные результаты.

Первое: в день голосования на выходах из избирательных участков производится опрос избирателей, которые уже проголосовали.

Классический подход предусматривает заполнение анкеты на выходе из избирательного участка, когда человек отвечает на вопрос, за кого он проголосовал, или имитацию голосования. Во втором случае в коробку, имитирующую урну, избиратели бросают заполненную анкету в виде бюллетеня - такая методика позволяет сохранять конфиденциальность и тайну голосования, а также нивелировать погрешность и уменьшить возможные ошибки.

Почему, результаты exit poll наиболее точны? Потому, что во время этого опроса выясняются не представления избирателей о том, за кого они проголосуют где-то в будущем, а их конкретные действия, которые были проделаны минуту назад. Как показывает практика, процент отказов в опросах такого типа даже ниже, чем при обычных предвыборных опросах. Это связано с тем, что в выборах принимают участие люди несколько более активные, чем в целом все население.

Второе: размер выборки, т.е. какое количество граждан нужно опросить. Размер выборки определяется размером генеральной совокупности, например, всей страны или города. Результаты опроса могут быть перенесены на всех избирателей только с учетом определенной статистической ошибки, которая зависит от объема выборки.

Третье: определить точки опроса – количество избирательных участков и распределить эти избирательные участки по регионам, типам городских населенных пунктов и сельским поселениям пропорционально численности населения, проживающего там.

Четвертое: кого именно нужно опросить. Состав опрашиваемых респондентов по социально-демографическим признакам представляет собой мини-модель исследуемого населения избирательного возраста (электората). Респонденты отбираются случайным образом.

Для этого интервьюеры начинают одновременно на всех запланированных в стране участках, опрос проводитсятолько в определенные временные отрезки в течение всего дня голосования. Например, первая волна опроса начинается в момент открытия избирательного участка в 7.00, вторая волна – в 12.00, третья волна - в 16.00, четвертая волна - в 18.00.

Во время опроса интервьюер после первого опрошенного респондента обязан отсчитать определенное количество человек, вышедших из дверей избирательного участка, так называемый "шаг", например, если он 10, то он должен опросить одиннадцатого. Если тот не дает согласия на опрос, то опрашивается следующий. И так далее до тех пор, пока интервьюер не закончит весь цикл интервью, т. е. опросит необходимое число респондентов за указанное время.

Пятое: для опроса значительного количества респондентов требуется достаточное количество хорошо обученных интервьюеров.

Шестое: своевременная передача результата опроса. После окончание опроса в один временной интервал интервьюер подсчитывает результаты опроса и сразу же передает их в оперативный центр сбора данных.

И наконец, требуется соблюдение всех правил проведения exit poll. Так согласно действующего законодательства exit poll вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Қоғамдық пікір" провел опрос*, в ходе которого респондентам был задан вопрос "Вы когда-нибудь ранее участвовали в экзитполе – опросе на выходе из избирательных участков в день выборов?". Более 60% опрошенных проявили высокую осведомленность в данном вопросе. При это 14,5% ответили - "да, меня спрашивали на выходе из избирательного участка в день выборов", а 28,7% - "нет, но я был(а) свидетелем, как спрашивали других, видели, слышали, читали новости про экзитполл.

Впервые слышат о таком методе опроса треть респондентов (33,2%). Именно эта часть респондентов затруднилась с ответом на вопрос "Как Вам кажется, в какой мере можно доверять результатам экзитполла?". О своем доверии к результатам exit poll заявили более половины опрошенных (54,9%). И лишь один из 10 опрошенных усомнился в том, что результатам exit poll можно доверять.

10 января в Казахстане состоятся очередные выборы в Мажилис Парламента. А это значит, что избиратели, проголосовав на своих участках, могут стать участниками exit poll. В том числе и того, который пройдет по заказу нашего информационного портала. Его будет проводить – Исследовательский институт "Қоғамдық пікір" (Общественное мнение). Это не первый опыт нашего сотрудничества по проведению exit poll. Данный институт, начиная с июня мониторил электоральные предпочтения казахстанцев и публиковал данные своих замеров.

Будем надеяться, что социологи проведут exit poll с соблюдением всех профессиональных требований, а избиратели проявят интерес к данному методу, с помощью которого мы сможем первыми узнать предварительные результаты голосования на предстоящих парламентских выборах.

*Опрос проводился на собственные средства Института в ноябре 2020 года в виде интервью (face-to-face), 2000 респондентов, по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,19%.

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