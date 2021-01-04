Полицейские Петропавловска не дали замерзнуть 48 бомжам

Подвалы, колодцы теплотрасс, канализации, свалки, рынки, вокзалы — полицейским хорошо знакомы места наиболее их вероятного пребывания.

Начиная с конца декабря полицейские Петропавловска усилили мероприятия по поиску бездомных, сообщает zakon.kz.

К этому шагу их вынудили аномальные морозы, ударившие по СКО в новогодние праздники.

Подвалы, колодцы теплотрасс, канализации, свалки, рынки, вокзалы — полицейским хорошо знакомы места наиболее вероятного пребывания бродяг. Из приемника-распределителя их направляют в пункт ночного пребывания. С 31 декабря там нашли укрытие от морозов 48 человек, доставленных группой подбора. Зимой двери ночлежки открыты для лиц БОМЖ с 18:00 до 10:00 часов, там они обеспечиваются спальным местом и горячим питанием. Посильную помощь в этом оказывают благотворительные организации.

Каждый доставляемый проходит обязательные процедуры установления личности, — сообщает начальник приемника-распределителя майор полиции Адай Смайыл. — Они включают фотографирование, дактилоскопирование, проверку по базам учетов. За весь прошлый год сотрудники доставляли в ПР бездомных 2565 раз. Среди них было выявлено 8 разыскиваемых лиц, в том числе 2 без вести пропавших, - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

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