Семья замминистра Узбекистана погибла в ДТП, упав с обрыва

Трагедия произошла в новогоднюю ночь.

Семья заместителя министра водного хозяйства Узбекистана Вохиджона Ахмаджонова погибла в результате ДТП на перевале Камчик, сообщает zakon.kz.

Сам замминистра отправлен в больницу, передает Служба новостей Центральной Азии.

Чиновник находился за рулем Chevrolet Gentra. В результате аварии погибли его супруга и трехлетняя дочь, находившиеся в машине. Семья ехала в Фергану, чтобы отпраздновать Новый год с родителями.

В левый бок машины ударил другой автомобиль Gentra под управлением жителя Коканда.

Следственный отдел ОВД Папского района возбудил уголовное дело.

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