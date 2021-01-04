Центризбирком завершил аккредитацию иностранных наблюдателей

По итогам аккредитации на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателя.

4 января 2021 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенные на 10 января 2021 года, сообщает zakon.kz.

В заседании приняли участие представители политических партий, Миссий БДИПЧ/ОБСЕ и СНГ, в режиме ВКС - территориальные избирательные комиссии, в онлайн режиме - представители средств массовой информации.

С докладом по вопросу повестки дня выступила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова. Она сообщила, что за период с 29 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 24 наблюдателей от 4-х международных организаций и 7-ми иностранных государств.

В рамках заседания, Центризбиркомом было принято постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств, - говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Подводя итоги заседания, Председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что вопрос об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств рассматривался на 7 заседаниях Центризбиркома.

В соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК", аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершилась в 18:00 по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть 4 января.

Таким образом, по итогам аккредитации на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателя, из них:

- от 10-ти международных организаций – 322 наблюдателя (Межпарламентская Ассамблея СНГ - 48; Исполнительный комитет СНГ - 179; Организация исламского сотрудничества – 4; Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – 42; Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 9; Шанхайская организация сотрудничества – 15; Совет сотрудничества тюркоязычных государств – 7; Парламентская Ассамблея Организации договора о коллективной безопасности – 7; Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран – 9; представительство ЕС в Казахстане – 2);

- от 31-го иностранного государства - 76 (Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Турция, Азербайджан, Армения, Индонезия, Узбекистан, Россия, Румыния, Индия, Филиппины, Венгрия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Украина, Германия, Бельгия, Палестина, Великобритания, Монголия, Швеция, Канада, Финляндия).

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