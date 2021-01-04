Туман и усиление ветра - в пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фото: La Voz de Cádiz

Но на большей части страны сохранится морозная погода без осадков. Лишь на северо-западе и, к концу периода, на западе страны пройдет снег с низовой метелью.