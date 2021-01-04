В казахстанских регионах яйца подорожали в два раза

Чиновники объясняют, что контролировать ценник не в силах.

Цены на яйца подорожали сразу в нескольких регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Кое-где в два раза, а где-то продукт и вовсе пропал с прилавков, передает Astana TV.

Цены медленно, но верно поползли вверх после массового падежа кур от птичьего гриппа. В преддверии Нового года, например, в Северном Казахстане они достигли почти 500 тенге за десяток.

- То ли из-за птичьего гриппа того, что падеж был птицы или почему, но, конечно, цена ужасная.

- Я даже не смотрю цены на масло и на яйца, не хочу портить себе настроение.

- Сравнивали да, почти 500. Сильно дорого, не каждый может купить, надо заранее забирать.

Похожая ситуация и в Актау. В некоторых супермаркетах установили даже ограничение. Приобрести можно лишь десяток яиц и горожане вынуждены пересматривать свой рацион, либо переплачивать вдвойне.

Яйца — это необходимость, тут хочешь – не хочешь, отказаться не можешь приходится брать, тем более на Новый год, где-то торт испечь, где-то салаты сделать. Перед Новым годом мы обычно брали, десятков 5? Сейчас берем 1-2, - говорит жительница города Актау Алина Донскова.

В некоторых торговых точках яйца и вовсе исчезли из магазинов. На якорьской птицефабрике на севере страны местное яйцо сейчас не производят, а лишь перекупают в соседних регионах, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит – отсюда и космические цены.

Чем дальше в зиму яйца уже меньше, все наши фабрики не работают. Мы ездим и в Рудный, и в Боровое. Все зависит от транспорта, от количества - сколько берут, - объясняет представитель фирмы "Алекри" Валентина Валдер.

Из пяти птицефабрик региона непрерывно работает лишь одна. В рыночные дела чиновники стараются не вмешиваться. Да и порог цен установить не получается.

Это рынок, спрос имеется, спрос закрывается рыночным путем. 100% везде из-за того, что птицефабрики закрылись мы не можем обеспечить и рынок кто какие цены предлагает. Цена складывается от производителя. Контролируем в том плане, чтобы надбавок сильных не было. Бизнес 2-4 тенге добавляют на стоимость яйца, потому что туда ложится логистика, фасовка, - говорит руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Медет Оспанов.

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