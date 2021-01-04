Президент Мексики намерен предоставить Ассанжу политическое убежище

Накануне он призвал к освобождению Ассанжа, назвав его нахождение в тюрьме "пытками в заключении".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в своей стране, сообщает zakon.kz.

Об этом лидер страны сообщил в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище - сказал мексиканский лидер.

Накануне он призвал к освобождению Ассанжа, назвав его нахождение в тюрьме "пытками в заключении".

Я не знаю, признал ли он, что действовал вопреки правилам и нормам политической системы, но в то время эти сообщения показали, что мировая система функционирует по авторитарным законам, — сказал он на регулярном правительственном брифинге.

Днем 4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям США в экстрадиции Ассанжа. Судья обосновал решение опасениями за его психическое здоровье. 5 января, будет принято решение об освобождении журналиста под залог.

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