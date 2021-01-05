Новая смерть после прививки вакциной Pfizer - на этот раз в Португалии

По словам родственников, медсестра не имела каких-либо проблем со здоровьем.

В Португалии скончалась 41-летний медработник Соня Асеведо через 48 часов после ввода вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Отец умершей заявил, что у нее не было никаких проблем со здоровьем, пишет Daily Mail.

Жительница Португалии вакцинировалась 30 декабря. Она работала педиатром в Португальском институте онкологии в Порту. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.

По словам отца Асеведо, его дочь не имела каких-либо проблем со здоровьем.

У нее не было никаких симптомов (после вакцинации). Я не знаю, что случилось. Мне нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери, — заявил Абилио Асеведо.

Это не первая смерть после прививки Pfizer. В октябре стало известно о смерти 28-летнего бразильского волонтера, который участвовал в испытаниях вакцины AstraZeneca. Отмечалось, что, по некоторым данным, смерть наступила "из-за осложнений COVID-19".

В Израиле два человека умерли после вакцинации препаратом от Pfizer, у врача в Мексике появились сыпь и конвульсии после такой прививки, а в США медик получил положительный тест на коронавирус после того, как привился вакциной Pfizer.

30 декабря в доме престарелых в кантоне Люцерн в Швейцарии зафиксировали смерть пациента после вакцинации препаратом производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Позже аллергическую реакцию на Pfizer и BioNTech обнаружили у пациента в Греции.

В декабре 2020 года во время вакцинации жителей Великобритании у некоторых были выявлены сильные аллергические реакции и другие побочные эффекты — слабость в мышцах и боли в руках.

Препарат разработки американского консорциума Pfizer/BioNTech на данный момент является единственной одобренной Евросоюзом вакциной от коронавируса. Для стран ЕС заказано 200 миллионов доз этой вакцины, обсуждается закупка еще 100 миллионов доз.

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