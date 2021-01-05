Житель ЗКО получил ожог лица от фейерверка

Всего в праздничные дни в травмпункты обратились 96 жителей ЗКО.

Житель Западно-Казахстанской области получил ожог в новогоднюю ночь из-за фейерверка, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Всего с 1 по 3 января в травмпункт Городской многопрофильной больницы обратились 58 человек.

Из них 13 человек обратились с травмами из-за гололеда, на катке получили травмы 3 человека, бытовые травмы - 28 человек, с побоями полицейские доставили 13 человек, в ДТП - 1. В травмпункт Областной многопрофильной больницы обратились 38 человек. Из них с уличными травмами - 20, бытовые травмы - 14, избитых - 4, 1 человек получил ожог из-за салюта, 1 пострадал в ДТП, - сообщили в управлении здравоохранения области.

Пострадавшему сделали перевязку, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

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