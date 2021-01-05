Действующая пенсионная система республики рассчитана на бессмертных

НПК намерена вернуть стране солидарную пенсионную систему. Еще одна ключевая задача партии – пересмотреть пенсионный возраст и впредь рассчитывать его исходя из условий работы.

Действующая пенсионная система республики рассчитана не иначе, как на бессмертных. Народная партия Казахстана намерена вернуть казахстанским старикам право на достойную жизнь, а пенсионному обеспечению – здравый смысл.

Ни для кого не секрет, что существующая пенсионная система ориентирована на то, чтобы граждане, немало потрудившиеся на благо республики, не жили, а доживали и выживали. С нынешней оплатой труда реально накопить на достойную старость рядовой гражданин просто физически не сможет. НПК намерена вернуть стране солидарную пенсионную систему. Еще одна ключевая задача партии – пересмотреть пенсионный возраст и впредь рассчитывать его исходя из условий работы.

Кроме того, Народная партия Казахстана предлагает снизить порог выхода на пенсию до 60 лет, и для мужчин, и для женщин. Это позволит Казахстану разгрузить рынок труда, снизить уровень безработицы в государстве, и обеспечить трудоустройство молодых кадров, что является одним из условий выхода страны из кризиса. Так что данные меры не милость, обеспечиваемая за счет бюджета, а грамотно рассчитанный ход, направленный на оздоровление экономики.

Минимальная базовая пенсия, как считают в НПК, должна быть равна средней заработной плате с соответствующей ежегодной корректировкой.

Право на достойную старость должно быть не декларативным, а закрепленным государственными социальными гарантиями во всех сферах, – утверждает Народная партия Казахстана. – С четким механизмом реализации этого права для каждого гражданина нашей страны! Пенсионеры должны не "доживать", а жить достойно и иметь все возможности для заслуженного отдыха. Нам нужно уважать труд старшего поколения.

Оплачено из избирательного фонда Общественного объединения "Народная партия Казахстана". Ответственный за выпуск, Сыздыков О.Т.

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