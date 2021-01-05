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Четыре смерти от коронавирусной пневмонии зафиксировано в РК за сутки

Фото: Минздрав РК 5 января 2021, 09:33

На 5 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

На 5 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших- 45 991, случаев с летальным исходом - 513, всего выздоровели – 33 298 человек.

От коронавируса за сутки умерли три человека.

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