Данные о голоде должны быть тщательно изучены - Токаев

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Об этом он написал в своей статье "Независимость дороже всего".
Касым-Жомарт Токаев считает, что данные о голоде 20-х годов прошлого века должны быть тщательно изучены, передает zakon.kz.
Прошло сто лет с момента первого голода 1921-1922 годов, в результате которого погибли миллионы людей и выжившие были вынуждены бежать. Если бы не та трагедия, наша нация была бы во много раз больше, чем сегодня.
Эти страницы нашей истории еще не изучены досконально. Даже ученые не сходятся во мнении о точном количестве жертв голода. Различные взгляды на факты и их причины вводят в заблуждение. Соответствующие исторические документы и собранные данные должны быть тщательно изучены.
Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно. Вообще исторические исследования должны проводиться на чисто научной основе, без риторики и известности, - написал Президент в своей статье "Независимость дороже всего".
Голод в казахских степях в 20-е годы привел к высокой смертности населения и массовому бегству людей из голодающих районов.
Причиной голода в Казахстане была засуха. Это снизило урожайность и привело к высыханию степных пастбищ. Также ситуация усугублялась нашествием саранчи на оставшиеся пастбища и посевы
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