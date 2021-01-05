Мисс Вирджиния-1958 умерла от коронавируса и ожила

Женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Она, к слову, планирует прожить до 101 года.

82-летняя Барбара Гатри Лэй, обладающая титулом мисс Вирджиния-1959, в канун Рождества умерла и потом ожила, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post, Барбара Гатри Лэй попала в больницу Джорджии 20 декабря с коронавирусом, из-за которого у нее возникли проблемы с дыханием. Через два дня ее объявили мертвой. Первым об этом узнал сын Барбары Том Келли.

Тот сообщил новость о смерти матери мужу Барбары, Тони Лэю. Но спустя несколько минут Тому Келли позвонили из больницы и сообщили, что у Барбары снова есть пульс.

Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого, - рассказал супруг "ожившей" женщины.

Являющийся врачом сын женщины назвал произошедшее нечем, как "чудом".

Женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Она, к слову, планирует прожить до 101 года.

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