Курс доллара слегка снизился

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,4-421,9 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,61 тенге (- 0,30), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,4-421,9 тенге, евро – 516-518 тенге, рос. рубль - 5,67-5,73 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились на торгах.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,19%, составив $47,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,27% — до $50,97 за баррель.

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