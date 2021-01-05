Гороскоп друидов на 2021 год по дате рождения 

Прогноз от древних друидов подскажет, как привлечь удачу и избежать проблем.

Кельтский календарь считается одним из самых древних – друиды верили, что годовой цикл делится на 36 периодов, каждому из которых соответствует свое растение. Цветочный гороскоп по дате рождения подскажет, чего ждать от 2021 года, сообщает Утро.ру.

Горечавка желтая (1 – 10 января)

Астрологи советуют рожденным в первые десять дней января беречься от холодов и тщательнее следить за здоровьем. В отношениях с близкими лучше проявить доверие и открытость.

Чертополох (11 – 20 января)

Людям под покровительством этого цветка следует уделить больше внимания своим целям и карьере. Проявите ответственность и не отвлекайтесь на посторонние задачи, говорят звезды.

Бессмертник (21 – 31 января)

Тем, кто родился в конце января, в 2021 году предстоит решать проблемы в личной жизни. Помните: чрезмерная ревность способна разрушить даже самые крепкие отношения.

Омела (1 – 10 февраля)

В год Металлического Быка людям, рожденным под покровительством омелы, астрологи рекомендуют сосредоточиться на внутренней гармонии и контроле эмоций. Порой, к некоторым все же стоит относиться мягче.

Красавка (11 – 20 февраля)

Противоречивым Красавкам звезды говорят учиться идти на компромисс и проявлять терпимость. Излишняя вспыльчивость может навсегда испортить отношения с близкими.

Мимоза (21 – 28 февраля)

Цветочный гороскоп на 2021 год для рожденных в конце февраля гласит: не пренебрегайте отдыхом. Кроме того, финансовые вопросы будут решаться сами собой.

Мак (1 – 10 марта)

Загадочным и непредсказуемым Макам астрологи советуют сохранять позитивный настрой – только так в этом году удастся избежать неудач.

Лилия (11 – 20 марта)

Людям, покровителями которых является лилия, в 2021 году следует избегать сплетен – они могут серьезно испортить как личную жизнь, как и отношения с коллегами.

Наперстянка (21 – 31 марта)

Не бросайтесь в омут с головой – любое решение лучше обдумать не один раз. Рожденные в конце марта рискуют расстаться с крупной суммой денег в год Быка.

Магнолия (1 – 10 апреля)

Магнолии окажутся объектом зависти многих недоброжелателей, поэтому звезды советуют лишний раз не высовываться и на долгое время уйти в тень.

Гортензия (11 – 20 апреля)

2021 год сулит людям, рожденным под покровительством этого цветка, судьбоносное знакомство. Будьте внимательны – только так вы не упустите шанс изменить жизнь к лучшему.

Георгин (21 – 30 апреля)

Людям-георгинам астрологи говорят чаще прислушиваться к мнению друзей и не бояться просить о помощи. А вот от мимолетных романов лучше отказаться.

Ландыш (1 – 10 мая)

Нежные и хрупкие ландыши рискуют стать жертвой недоброжелателей – в 2021 году кто-то может воспользоваться добротой этих людей. Будьте начеку!

Портулак (11 – 20 мая)

Не отказывайтесь от чувств и эмоций, гласит прогноз для рожденных в середине мая. Излишняя замкнутость может сыграть злую шутку.

Ромашка (21 – 31 мая)

Ромашкам в следующие 12 месяцев может сильно навредить привычка всюду опаздывать. Научитесь лучше организовывать свое время, иначе рискуете лишиться работы.

Колокольчик (1 – 10 июня)

Рожденных в начале июня астрологи предупреждают о проблемах с деньгами. Брать и давать в долг в год Быка лучше не стоит.

Маргаритка (11 – 21 июня)

Тихая семейная жизнь маргариток может сильно измениться из-за вмешательства постороннего. Охраняйте личное пространство и остерегайтесь малознакомых людей.

Тюльпан (22 июня – 1 июля)

В год Металлического Быка для рожденных под покровительством тюльпана вырастет риск аварий или несчастного случая. Звезды призывают к особой осторожности.

Кувшинка (2 – 12 июля)

2021 год для некоторых кувшинок может завершиться свадьбой. А вот тех, кто еще не встретил своего возлюбленного, ждет захватывающее романтическое приключение.

Фиалка (13 – 23 июля)

Доверяйте интуиции – в ближайшие месяцы она убережет от многих неприятностей. Также следует больше внимания уделить здоровью и самопознанию.

Шиповник (24 июля – 2 августа)

Рожденным в этот период звезды советуют примириться со всеми, с кем отношения в год Крысы были испорчены. Только так появится возможность начать новый жизненный этап.

Подсолнух (3 – 12 августа)

Ярким и жизнерадостным подсолнухам в 2021 году стоит быть скромнее и терпимее. В противном случае, могут появиться враги, которые серьезно испортят вам жизнь.

Роза (13 – 23 августа)

Кельтский гороскоп напоминает трудолюбивым розам, что пренебрегать отдыхом ни в коем случае нельзя. К счастью, на карьере это никак не отразится.

Дельфиниум (24 августа – 2 сентября)

Рожденным в конце лета астрологи обещают удачное время для финансовых сделок и крупных покупок. Не бойтесь рисковать!

Гвоздика (3 – 11 сентября)

Чутким и справедливым гвоздикам в год Быка необходимо попрощаться с чувством обиды. Помните, что месть лишь разрушит вас изнутри.

Астра (12 – 22 сентября)

Рожденным под покровительством этого цветка звезды рекомендуют воздержаться от чрезмерной заботы и дать близким больше личного пространства. Вот увидите, они оценят это по достоинству.

Вереск (23 сентября – 3 октября)

Избегайте азартных игр и пагубных привычек – они станут причиной всех неудач в 2021 году. Гороскоп гласит: лучше больше времени уделить семье и друзьям.

Камелия (4 – 13 октября)

Год Быка для камелий станет невероятно удачным для творчества. Рожденные под покровительством этого цветка смогут достичь небывалых высот в музыке, живописи и литературе.

Сирень (14 – 23 октября)

Астрологи призывают рожденных во второй половине октября к осознанности и ответственности. Погоня за легкими деньгами и чрезмерная вспыльчивость обернутся чередой неудач.

Фрезия (24 октября – 2 ноября)

Фрезии, чересчур увлекшиеся своей карьерой, рискуют испортить отношения с близкими. В 2021 году необходимо найти баланс.

Орхидея (3 – 12 ноября)

Орхидеям прогноз обещает множество интересных и неожиданных знакомств. Возможно начало нового проекта, реализация которого в ближайшее время не планировалась.

Пион (13 – 22 ноября)

Сильным и активным пионам следует научиться выражать свои чувства. Замкнутость некоторые воспринимают за холодность, что не всегда играет на руку.

Гладиолус (23 ноября – 2 декабря)

В год Металлического Быка амбициозные гладиолусы смогут реализовать все свои планы. Астрологи рекомендуют чаще обращаться за помощью к друзьям.

Одуванчик (3 – 12 декабря)

Рожденным в начале декабря звезды говорят усмирить свое желание получить все и сразу. Проявите терпение – только так в 2021 году удастся добиться цели.

Лотос (13 – 22 декабря)

Благородным лотосам придется отказаться от погони за идеалом, иначе велик риск остаться ни с чем. Не стоит пытаться изменить своего партнера, иначе разрыв неизбежен.

Эдельвейс (23 – 31 декабря)

Тем, кто родился в конце года, в ближайшие месяцы придется учиться терпимости. Год для эдельвейсов будет полон конфликтов, поэтому провокаций лучше избегать.

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