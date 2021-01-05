Гороскоп друидов на 2021 год по дате рождения 

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Прогноз от древних друидов подскажет, как привлечь удачу и избежать проблем.
Кельтский календарь считается одним из самых древних – друиды верили, что годовой цикл делится на 36 периодов, каждому из которых соответствует свое растение. Цветочный гороскоп по дате рождения подскажет, чего ждать от 2021 года, сообщает Утро.ру.Горечавка желтая (1 – 10 января)
Астрологи советуют рожденным в первые десять дней января беречься от холодов и тщательнее следить за здоровьем. В отношениях с близкими лучше проявить доверие и открытость.Чертополох (11 – 20 января)
Людям под покровительством этого цветка следует уделить больше внимания своим целям и карьере. Проявите ответственность и не отвлекайтесь на посторонние задачи, говорят звезды.Бессмертник (21 – 31 января)
Тем, кто родился в конце января, в 2021 году предстоит решать проблемы в личной жизни. Помните: чрезмерная ревность способна разрушить даже самые крепкие отношения.Омела (1 – 10 февраля)
В год Металлического Быка людям, рожденным под покровительством омелы, астрологи рекомендуют сосредоточиться на внутренней гармонии и контроле эмоций. Порой, к некоторым все же стоит относиться мягче.Красавка (11 – 20 февраля)
Противоречивым Красавкам звезды говорят учиться идти на компромисс и проявлять терпимость. Излишняя вспыльчивость может навсегда испортить отношения с близкими.Мимоза (21 – 28 февраля)
Цветочный гороскоп на 2021 год для рожденных в конце февраля гласит: не пренебрегайте отдыхом. Кроме того, финансовые вопросы будут решаться сами собой.Мак (1 – 10 марта)
Загадочным и непредсказуемым Макам астрологи советуют сохранять позитивный настрой – только так в этом году удастся избежать неудач.Лилия (11 – 20 марта)
Людям, покровителями которых является лилия, в 2021 году следует избегать сплетен – они могут серьезно испортить как личную жизнь, как и отношения с коллегами.Наперстянка (21 – 31 марта)
Не бросайтесь в омут с головой – любое решение лучше обдумать не один раз. Рожденные в конце марта рискуют расстаться с крупной суммой денег в год Быка.Магнолия (1 – 10 апреля)
Магнолии окажутся объектом зависти многих недоброжелателей, поэтому звезды советуют лишний раз не высовываться и на долгое время уйти в тень.Гортензия (11 – 20 апреля)
2021 год сулит людям, рожденным под покровительством этого цветка, судьбоносное знакомство. Будьте внимательны – только так вы не упустите шанс изменить жизнь к лучшему.Георгин (21 – 30 апреля)
Людям-георгинам астрологи говорят чаще прислушиваться к мнению друзей и не бояться просить о помощи. А вот от мимолетных романов лучше отказаться.Ландыш (1 – 10 мая)
Нежные и хрупкие ландыши рискуют стать жертвой недоброжелателей – в 2021 году кто-то может воспользоваться добротой этих людей. Будьте начеку!Портулак (11 – 20 мая)
Не отказывайтесь от чувств и эмоций, гласит прогноз для рожденных в середине мая. Излишняя замкнутость может сыграть злую шутку.Ромашка (21 – 31 мая)
Ромашкам в следующие 12 месяцев может сильно навредить привычка всюду опаздывать. Научитесь лучше организовывать свое время, иначе рискуете лишиться работы.Колокольчик (1 – 10 июня)
Рожденных в начале июня астрологи предупреждают о проблемах с деньгами. Брать и давать в долг в год Быка лучше не стоит.Маргаритка (11 – 21 июня)
Тихая семейная жизнь маргариток может сильно измениться из-за вмешательства постороннего. Охраняйте личное пространство и остерегайтесь малознакомых людей.Тюльпан (22 июня – 1 июля)
В год Металлического Быка для рожденных под покровительством тюльпана вырастет риск аварий или несчастного случая. Звезды призывают к особой осторожности.Кувшинка (2 – 12 июля)
2021 год для некоторых кувшинок может завершиться свадьбой. А вот тех, кто еще не встретил своего возлюбленного, ждет захватывающее романтическое приключение.Фиалка (13 – 23 июля)
Доверяйте интуиции – в ближайшие месяцы она убережет от многих неприятностей. Также следует больше внимания уделить здоровью и самопознанию.Шиповник (24 июля – 2 августа)
Рожденным в этот период звезды советуют примириться со всеми, с кем отношения в год Крысы были испорчены. Только так появится возможность начать новый жизненный этап.Подсолнух (3 – 12 августа)
Ярким и жизнерадостным подсолнухам в 2021 году стоит быть скромнее и терпимее. В противном случае, могут появиться враги, которые серьезно испортят вам жизнь.Роза (13 – 23 августа)
Кельтский гороскоп напоминает трудолюбивым розам, что пренебрегать отдыхом ни в коем случае нельзя. К счастью, на карьере это никак не отразится.Дельфиниум (24 августа – 2 сентября)
Рожденным в конце лета астрологи обещают удачное время для финансовых сделок и крупных покупок. Не бойтесь рисковать!Гвоздика (3 – 11 сентября)
Чутким и справедливым гвоздикам в год Быка необходимо попрощаться с чувством обиды. Помните, что месть лишь разрушит вас изнутри.Астра (12 – 22 сентября)
Рожденным под покровительством этого цветка звезды рекомендуют воздержаться от чрезмерной заботы и дать близким больше личного пространства. Вот увидите, они оценят это по достоинству.Вереск (23 сентября – 3 октября)
Избегайте азартных игр и пагубных привычек – они станут причиной всех неудач в 2021 году. Гороскоп гласит: лучше больше времени уделить семье и друзьям.Камелия (4 – 13 октября)
Год Быка для камелий станет невероятно удачным для творчества. Рожденные под покровительством этого цветка смогут достичь небывалых высот в музыке, живописи и литературе.Сирень (14 – 23 октября)
Астрологи призывают рожденных во второй половине октября к осознанности и ответственности. Погоня за легкими деньгами и чрезмерная вспыльчивость обернутся чередой неудач.Фрезия (24 октября – 2 ноября)
Фрезии, чересчур увлекшиеся своей карьерой, рискуют испортить отношения с близкими. В 2021 году необходимо найти баланс.Орхидея (3 – 12 ноября)
Орхидеям прогноз обещает множество интересных и неожиданных знакомств. Возможно начало нового проекта, реализация которого в ближайшее время не планировалась.Пион (13 – 22 ноября)
Сильным и активным пионам следует научиться выражать свои чувства. Замкнутость некоторые воспринимают за холодность, что не всегда играет на руку.Гладиолус (23 ноября – 2 декабря)
В год Металлического Быка амбициозные гладиолусы смогут реализовать все свои планы. Астрологи рекомендуют чаще обращаться за помощью к друзьям.Одуванчик (3 – 12 декабря)
Рожденным в начале декабря звезды говорят усмирить свое желание получить все и сразу. Проявите терпение – только так в 2021 году удастся добиться цели.Лотос (13 – 22 декабря)
Благородным лотосам придется отказаться от погони за идеалом, иначе велик риск остаться ни с чем. Не стоит пытаться изменить своего партнера, иначе разрыв неизбежен.Эдельвейс (23 – 31 декабря)
Тем, кто родился в конце года, в ближайшие месяцы придется учиться терпимости. Год для эдельвейсов будет полон конфликтов, поэтому провокаций лучше избегать.
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