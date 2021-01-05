Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации Байдена

Мероприятие состоится 17 января.

Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации избранного президента США Джо Байдена, передает zakon.kz.

Портал Dimash news сообщает, что мероприятие проведет организация Sister Cities International – Международная ассоциация городов-побратимов. Ее почетным сопредседателем стал избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден. На мероприятии также примет участие дипломатический корпус.

Отмечается, что на таком мероприятии впервые участвует казахстанский артист.

В связи с пандемией торжество пройдет онлайн 17 января 2021 года с 19:00 по 21:00 EST (с 6:00 по 8:00 утра по времени Нур-Султана).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!