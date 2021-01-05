Использование пенсионных на жилье: сайт ЕНПФ не выдержал наплыва

В ЕНПФ пояснили, что идут технические работы на сайте.

В 2021 году казахстанцам представили возможность снять часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передачу в управление частным управляющим компаниям. Соответствующий закон Президент РК подписал 2 января. В первый рабочий день после новогодних праздников, 5 января, казахстанцы массово стали посещать сайт ЕНПФ, и следом сайт стал работать с перебоями, передает zakon.kz.

В ЕНПФ по поводу перебоев в работе сайта пояснили следующее:

Технические работы на сайте Фонда. В связи с большим количеством запросов на сайте некоторые сервисы могут быть недоступны. Приносим извинения за временные неудобства.

Ранее там предупреждали о том, что техработы на сайте и в мобильном приложении будут вестись со 2 по 4 января.

Снять пенсионные могут не все - те, у кого есть необходимый "порог достаточности" - минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода, позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии. Подробнее об этом и других условиях снятия пенсионных можно прочитать здесь.

Ранее в ЕНПФ рассказали, что проверить этот критерий можно у них на сайте или в приложении. Возможно, именно это и послужило причиной большого наплыва людей на сайт, что привело к сбоям в его работе.

Для реализации права на использование части пенсионных накоплений граждане, прежде всего, должны проверить свои накопления и убедиться, что сумма, доступная для изъятия, имеется на их индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ. На корпоративном сайте Фонда enpf.kz в Личном кабинете, а также в обновленном мобильном приложении ЕНПФ реализована возможность в режиме онлайн проверить информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования, - сообщили в ЕНПФ.

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