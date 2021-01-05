Как победят смог в Нур-Султане, рассказал министр

Уполномоченные органы планируют предпринять все меры, чтобы к следующему отопительному сезону воздух в столице был чище.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал, как планируется бороться со смогом в столице, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу сказать, что смог победить возможно и, уверен, он будет побежден. Все необходимые подготовительные работы и предпосылки для этого есть и уже созданы. Благодаря историческому решению Елбасы был проведен газопровод Сарыарка. На сегодня уже начато подключение домов в столице, - сказал Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

Он заверил, что этот вопрос в министерстве постоянно отслеживают и держат руку на пульсе. Уже более 300 км распределительных трубопроводов в городе было уложено.

Порядка 1000 техусловий уже выданы. После праздников начнется активное подключение. На сегодня 300 домов уже подключены. Еще несколько тысяч домов подали заявки. Необходимо отметить факт, что многие жители уже закупились углем, поэтому не так охотно еще переходят на газ. Просят дать возможность израсходовать уголь. Вторая работа ведется по газификации ТЭЦ. Четыре котла уже были переведены на газ. В этом году будут переведены оставшиеся котлы. Таким образом, хотел бы выразить надежду, что к следующему отопительному сезону мы будем иметь чище воздух, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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