Сотни тысяч гектаров Арала засадят деревьями

За последние пару десятилетий было высажено порядка 270 тысяч га саксаульного леса на дне Аральского моря.

Как будут решать проблемы Аральского моря, рассказал на брифинге в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мирзагалиева, эта работа комплексная.

В период с 2002-го по 2008-ой год был реализован первой этап этой комплексной программы. Здесь надо отметить, что благодаря успешной реализации проекта было увеличено зеркало воды на 870 квадратных километров или на 40%, снижена минерализация воды, благодаря чему с одного вида рыбы сейчас в Северном Арале обитает уже более 20 видов рыбы. Но, понятно, что данную работу необходимо продолжать и она будет продолжена в двух направлениях, - сказал глава ведомства.

Во-первых, будет продолжено изучение, насколько возможно – по дальнейшему расширению поверхности воды. Эту работу начали совместно со Всемирным банком.

Второй аспект решения экологической проблемы - это посадка деревьев на высохшем дне Аральского моря. Хочу сказать, что за последние пару десятилетий было высажено порядка 270 тысяч гектаров саксаульного леса. Это, наверное, один из самых действенных способов борьбы с солью и песком, и в ближайшие пять лет в соответствии с поручением главы государства, в рамках которого он поручил посадить 2 млрд деревьев на территории страны в течение пяти лет, вот из этих 2 млрд как раз на территории 160 тысяч гектаров будут посажены именно на высохшем дне Аральского моря. Таким образом, мы доведем объем территории, охваченной лесопосадками, до 430 тысяч га, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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