Как выглядят дети 15 легендарных людей

Как выглядят и чем занимаются дети знаменитых людей, таких, как Билл Гейтс, Стивен Кинг и Миучча Прада. Фотоподборку и краткую информацию о них собрало AdMe.ru, передает zakon.kz.

Старшая дочь предпринимателя-миллиардера Билла Гейтса, 24-летняя Дженнифер, не пошла по стопам отца: в 2018 году она получила медицинское образование в Стэнфордском университете. Сейчас она уже второй год учится в Медицинской школе Икана при госпитале Маунт-Синай и в будущем планирует работать педиатром или семейным доктором. Также Дженнифер с детства занимается верховой ездой. Она не может представить свою жизнь без лошадей: все началось с катания на пони в 6 лет, а уже через 2 года она начала заниматься c наездником Джеком Тауэллом, который открыл ей путь в профессиональный конный спорт.

Лени Олуми Клум - 16-летняя дочь известной модели Хайди Клум хотела пойти по стопам родительницы, но ее мама не разрешала ей начинать карьеру в раннем возрасте. Лишь когда Лени исполнилось 16 лет, Хайди дала согласие на то, чтобы она дебютировала на обложке журнала Vogue. Кстати, на ней она появилась вместе со своей знаменитой мамой. Стоит отметить, что Хайди разрешила завести дочери страничку в Instagram после совершеннолетия.

22-летняя дочь основателя компании Apple Стива Джобса и его второй жены Лорен Пауэлл, Ив Джобс, сейчас учится в Стэнфордском университете, который в свое время окончила ее мама и в котором произошла первая встреча Лорен и Стива. Девушка недавно начала модельную карьеру и уже стала лицом косметического бренда Glossier.

24-летний Рафферти Лоу - сын знаменитого актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. В 16 лет он начал карьеру в качестве модели, но на этом не остановился и обратился к кинематографу, пойдя по стопам успешного отца. Рафферти с 2010 года успел сняться в 4 малоизвестных короткометражных фильмах, а в 2021 году должна выйти кинокартина об Оливере Твисте под названием "Твист" (Twist) с младшим Лоу в главной роли.

Лоренцо Бертелли - 32-летний сын легендарного итальянского дизайнера Миуччи Прада и бизнесмена Патрицио Бертелли. Лоренцо был известным в Италии автогонщиком и участником чемпионата мира по ралли (World Rally Championship) с 2011-го по 2019 год. Позже он отошел от гоночного спорта и занялся делами бренда Prada. В 2017 году его назначили главой отдела маркетинга и коммуникаций в многомиллиардной дизайнерской компании.

Сын писателя Стивена Кинга и писательницы Табиты Кинг, Джозеф Хиллстром Кинг, более известен под своим писательским псевдонимом Джо Хилл, который выбрал для того, чтобы его успехи не связывали с успехами знаменитого отца. Первый роман Джо Хилла "Коробка в форме сердца" (Heart-Shaped Box) вышел в 2007 году. В 2010 году он выпустил роман "Рога" (Horns), в 2013-м - произведение "Носферату" (NOS4A2), в 2016-м - роман "Пожарный" (The Fireman). Также он создал серию комиксов под названием "Ключи Локков" (Locke & Key), которая публиковалась с 2008-го по 2013 год. За эту серию он выиграл две Британские премии фэнтези (The British Fantasy Awards) в 2009-м и 2012 году, а также удостоился премии Айснера (Eisner Awards) в 2011 году.

Уиллоу Смит - 20-летняя дочь известного актера Уилла Смита и актрисы Джады Пинкетт-Смит, которая, как и ее брат Джейден, занимается музыкальной карьерой. Она выпустила 4 альбома: Ardipithecus, The 1st, Willow и коллаборацию с Тайлером Коулом "The Anxiety". Также у Уиллоу на счету 4 мини-альбома: "3", Interdimensional Tesseract, Mellifluous и RISE. Также девушка унаследовала актерский талант отца: ее дебют состоялся в 2007 году в фильме "Я - легенда" , в котором она снялась вместе со знаменитым отцом. Позже она снялась в картине "Кит Киттредж: Загадка американской девочки" (Kit Kittredge: An American Girl) и даже озвучила маленькую Глорию в "Мадагаскаре 2". В 2017 году она вместе с братом занималась озвучкой в анимационном сериале "Нео Йокио".

Вместе с тем Джада Пинкетт-Смит, ее мама Эдриенн Банфилд-Джонс и Уиллоу создали шоу Red Table Talk, в котором обсуждают самые различные проблемы и высказывают свои мнения. Тем самым они пытаются понять друг друга и преодолеть разницу поколений. В 2018 году шоу официально стартовало на платформе Facebook Watch.

Младшая дочь знаменитого поп-исполнителя Лайонела Ричи и его второй жены Дайан Александр, 22-летняя София, уже стала известной в мире моды и блогосферы. Она успела поучаствовать в рекламных кампаниях огромного количества брендов, включая Chanel, Tommy Hilfiger и Michael Kors. А на ее страничку в Instagram подписано уже 6,5 млн человек. Также София с детства интересовалась музыкой: в 5 лет она уже пела и играла на фортепиано, а в подростковом возрасте занималась музыкой с вокалистом группы Good Charlotte Джоэлем Мэдденом. Но в итоге София решила отказаться от музыкальной карьеры под давлением известности своего отца, с которым было бы трудно соперничать.

Джейк Хоффман - 39-летний сын актера Дастина Хоффмана. Он пошел по стопам знаменитого отца в кинопроизводство, только сосредоточился на режиссерской карьере. В 2003 году Джейк окончил Школу кинематографа Нью-Йоркского университета. Он снимал музыкальные клипы, писал сценарии для короткометражек и режиссировал их. Драма "Астма" с Бенедиктом Сэмюэлем и Кристен Риттер, вышедшая в 2014 году, является первой режиссерской работой Джейка. Но большую известность ему принесли актерские работы: он сыграл дизайнера Стива Мэддена в "Волке с Уолл-стрит", а вместе с Дастином Хоффманом он появился в сериале "Удача", причем им достались роли не отца и сына, а дедушки и внука. Он также сыграл второстепенную роль в фильме "Ирландец", который вышел в 2019 году.

36-летняя дочь музыканта Стинга и актрисы Труди Стайлер, Бриджит Майкл Самнер, более известная как Мики Самнер не стала следовать по пути отца, зато решила пойти в актерство, взяв пример с матери. Она наиболее узнаваема по роли Софии в трагикомедии "Милая Фрэнсис", роли Патти Смит в биографической драме "Клуб CBGB" , роли Кати в криминальной драме "Низкое зимнее солнце" и роли Бесс Фрэнсис Тилл в постапокалиптическом телесериале "Сквозь снега". Но в основном Мики снимается во второстепенных ролях, как, например, в фильме "Брачная история".

Джейкоб Дилан - 51-летний сын легендарного музыканта Боба Дилана и модели Сары Дилан, прославившийся как лидер группы The Wallflowers. Он также известен и как сольный исполнитель. Джейкоб удостоился 2 премий Grammy, а его сольный альбом 2010 года Women + Country занял 12-ю строчку чарта Billboard 200 и стал самым успешным в его карьере после прорыва альбома Bringing Down the Horse, который он выпустил в составе группы в 1996 году. Вместе с тем в 2018 году вышел полнометражный документальный фильм с участием Джейкоба под названием "Эхо в Каньоне". Фильм рассказывает о музыке, пришедшей из района Лорел-Каньон в Лос-Анджелесе в середине 60-х годов, когда рок приобрел электронное звучание.

Сын рэппера Снуп Догга, 23-летний Корделл Бродус, успел попробовать себя в самых разных видах деятельности. С детства он занимался футболом, но позже понял, что у него есть интерес к моде и кинопроизводству. Он поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на режиссуру, а затем начал сниматься для рекламных кампаний известных брендов и участвовать в модных показах. К примеру, он прошелся по подиуму для Dolce & Gabbana. Корделл даже дебютировал как дизайнер в 2017 году. Также он занимается музыкой и выпускает треки под псевдонимом Corde77.

50-летняя Люси Хокинг - является дочерью английского физика-теоретика Стивена Хокинга и писательницы Джейн Уилд Хокинг. Она построила свою карьеру, в отличие от знаменитого отца, в сфере журналистики. Люси писала для Daily Mail, The Times, The Telegraph, The Guardian и других. Помимо журналистики, она занимается написанием романов и детских книг, среди которых самой известной является серия произведений о вымышленном герое Джордже, написанных в соавторстве со Стивеном Хокингом. Также Люси является попечителем Фонда исследований аутизма и занимает пост вице-президента Национального звездного колледжа, который помогает людям с ограниченными возможностями реализовать их потенциал.

33-летняя дочь главного редактора американского издания Vogue Анны Винтур и ее первого мужа Дэвида Шаффера, Би Шаффер, получила образование в Колумбийском университете. Поначалу она пошла по стопам матери и в 2006 году периодически писала материалы для газеты The Daily Telegraph. Однако к моде, в отличие от Анны, осталась равнодушна. Позже Би была продюсером в ток-шоу "Поздним вечером с Сетом Мэйерсом". Сейчас она работает в Ambassador Theatre Group, а ее последним продюсерским проектом стали благотворительные онлайн-чтения "Джеймс и гигантский персик с Тайкой Вайтити и друзьями".

Кстати, в 2018 году Би вышла замуж за итальянского режиссера Франческо Карроззини, сына ушедшей из жизни Франки Соццани, главного редактора итальянского Vogue. Они провели 2 церемонии: первую - в Нью-Йорке, а вторую - в Портофино, на родине Франческо.

Гэбриел-Кейн - сын сэра Дэниела Дэй-Льюиса, единственного актера в истории Американской киноакадемии, трижды удостоенного премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, и французской певицы и актрисы Изабель Аджани. 25-летний юноша не только поет и пишет песни, но также играет на пианино и гитаре. Его первый сингл Ink in My Veins вышел в 2015 году. Через год он поделился и другой песней - True. Также Гэбриел-Кейн занимается модельной карьерой. Он даже появился на показе Chanel под руку с актрисой Джулианой Мур в 2015 году. У него подписан модельный контракт с агентством IMG Model Management.

Кроме того, Гэбриел свободно владеет французским и английским языками благодаря своим родителям, которые родились в разных странах.

