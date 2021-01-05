За коррупцию и двоеженство казнят экс-главу крупнейшей компании в Китае

Установлено, что бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах.

В Китае к смертной казни приговорили Лая Сяоминя - бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Приговор состоялся в китайском городе Тяньцзин. Экс-глава компании был предан суду по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве. Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

Сообщается, что следствие Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Установлено, что бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревали также в присвоении общественного имущества.

China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.

Лай Сяоминь начал профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!