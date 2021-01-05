Войдет ли Бозжыра в Устюртский заповедник, ответили в Минэкологии

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Комментируя вопрос о строительстве отеля на территории урочища Босжыра, он напомнил, что в этом деле поставлена точка, так как инвестор согласился строить объект в другом месте.