Генпрокурор и министр внутренних дел проверили исполнение нового закона

Они ознакомились с работой следователей в новых процессуальных условиях и их взаимодействием с прокурорами.

Отныне без прокурора признание лица подозреваемым, квалификация деяния, прекращение дела и так далее не будут иметь юридической силы, сообщает zakon.kz.

31 декабря 2020 года вступил в силу закон об усилении защиты прав граждан в уголовном процессе, принятый во исполнение поручения главы государства о согласовании ключевых процессуальных решений прокурором.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов совместно с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым посетили Управление полиции района "Есиль" г. Нур-Султана.

Руководители силовых ведомств ознакомились с работой следователей в новых процессуальных условиях и их взаимодействие с прокурорами по согласованию решений органов досудебного расследования в электронном формате.

Теперь без согласования и утверждения прокурором, процессуальные решения о признании лица подозреваемым, квалификации, переквалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а также протокол обвинения лица и постановление о применении приказного производства не будут иметь юридической силы.

Главы ведомств отметили важность внесенных изменений и положительно оценили проводимую работу.

В свою очередь, Генеральный прокурор потребовал от коллег неукоснительного соблюдения требований УПК, и недопущения нарушений конституционных прав граждан.

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