Карантин смягчили в одной из областей Казахстана

С третьей четверти 2020-2021 учебного года объекты образования будут работать в рамках комбинированного обучения.

Главный санврач Кызылординской области подписал первое в 2021 году постановление, смягчающее карантин в регионе, передает zakon.kz.

В областном акимате отметили, что на сегодняшний день Кызылординская область находится в "зеленой зоне". В связи с этим были внесены изменения в график работы некоторых социально-экономических объектов - сняты установленные временные ограничения.

С 6 января 2021 года некоторые объекты будут работать в штатном режиме:

- продуктовые магазины, мини-маркеты;- салоны красоты, парикмахерские;- супермаркеты, гипермаркеты;- открытые рынки;- непродовольственные магазины;- сауны, спа-центры, бани;- спортивно-оздоровительные центры;- торгово-развлекательные центры, торговые дома;- образовательные центры;- бизнес-центры, кинотеатры.

Объекты общественного питания могут работать с 07:00 до 00:00 часов ночи. При этом заполняемость помещения должна составлять до 50%, но не более 50 мест.

С третьей четверти 2020-2021 учебного года объекты образования будут работать в рамках комбинированного обучения, шесть дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном.

Разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Разрешается со второго семестра штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

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