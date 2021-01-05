Как восстановить режим питания после праздников

Чтобы избавиться от лишних килограммов, складок на боках и отечности, необходим детокс.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как вернуться к обычному режиму питания после новогодних праздников, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Конечно, все эти новогодние салаты, неполезная, но вкусная пища не прошли даром. Поэтому теперь, чтобы избавиться от лишних килограммов, складок на боках и отечности, необходим детокс, - заявила она в беседе с радио "Комсомольская правда".

По ее словам, детоксикация бывает домашней и профессиональной. К примеру, дома можно сделать обертывания с поваренной солью, горчицей с медом, а в клиниках делают капельницы с витаминами, различные процедуры.

В свою очередь другой врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рекомендовала снизить объем продуктов, суточную калорийность примерно вдвое.

Она напомнила, что обычно средняя калорийность ежедневного рациона составляет 1600-1800 калорий для женщин и 2000-2200 для мужчин.

Будет снижена нагрузка на желудочно-кишечный тракт, и после такого дня станет проще вернуться в свой привычный рацион. Кроме того, благодаря небольшому объему разгрузочный день помогает вернуться к своему обычному питанию, - пояснила Бурляева.

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