Горе-пранкер хотел за счет лайков восстановить разбитую машину

Теперь ему придется самому ремонтировать авто и платить штраф.

В Алматинской области мужчины сняли на видео, как разбивают лобовое стекло машины. Полиция выяснила, что это был пранк, передает zakon.kz.

По данным полиции Алматинской области, инцидент произошел в Есике 4 января. Сотрудники отдела полиции Енбекшиказахского района организовали проверку видео. За совершение мелкого хулиганства были задержаны 21-летний житель села Алмалы и 26-летний житель города Есик - владелец автомашины Volkswagen Passat.

Как оказалось, данные лица, сговорившись между собой, с целью завоевания признания в социальных сетях, пошли на такие действия. Со слов задержанных, раскаявшихся в совершенном, таким образом они хотели привлечь к себе внимание пользователей социальных сетей, набрать большое количество просмотров и подписчиков, и после этого, отремонтировать за счет лайков треснувшее лобовое стекло, - сообщили в полиции.

В отношении правонарушителей составлен административный протокол по статье 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство), материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

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