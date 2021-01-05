Выживший после взрыва на шахте в Актюбинской области рассказал, что произошло 

30 декабря при выполнении взрывных работ погибли четыре человека.

Стали известны новые подробности несчастного случая на руднике "Весенне-Аралчинский" в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Обычно после взрыва бывает взрывная волна, но она без вредных газов. Мы проводили взрыв, садились в машину, выезжали наверх. На машине возят взрывчатку, сзади кабина для людей. В этот раз после взрыва появился густой белый туман. Может, в 20 см еще что-то увидишь, дальше белая стена. Мы успели сесть в машину, она ехала вперед, но там ничего не было видно. Мы задыхались, вытащили самоспасатели. Потом машина остановилась, все стали бежать наверх. Я крикнул: "Стойте, назад", и успел глотнуть газ, но сел и оставался на месте, стал дышать через газоспасатель. Через время туман стал рассеиваться, он уходил наверх. Я сидел, может, минут 20-40. Когда стало можно дышать без шланга, решил искать ребят. Прошел, метров 50 или 60 – все четверо лежали на земле. Один выронил спасатель, у двух он был во рту, у третьего в руках. Они отравились. Вообще газоспасателя хватает на 2 часа 40 минут, главное успеть им воспользоваться. Что в тот день произошло, откуда туман, не знаю. Такого никогда не было. Возможно, что-то было с вентиляцией. В АМК взрывником я работаю год, до этого работал на ДГОКе, общий стаж взрывника 32 года, - рассказал "Диапазон" единственный спасшийся взрывник Канат Абдуллаев.

Несчастный случай произошел вечером 30 декабря при выполнении взрывных работ. Жертвами происшествия стали сотрудники ТОО "Актюбинская медная компания": горный мастер Асхат Кайканов, взрывники Рустам Шаметов и Денис Черный, водитель Берик Жакупов. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Работы на руднике остановлены, персонал выведен на поверхность. Семьям погибших будет оказана помощь. 31 декабря была создана комиссия для расследования несчастного случая на руднике в Актюбинской области.

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