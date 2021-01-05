Политики и знаменитости вакцинировались вне очереди в Польше

Варшавский медицинский университет будет оштрафован.

27 декабря в Польше стартовала вакцинация против коронавируса. В числе первых вакцину получили популярные деятели культуры и политики, из-за чего разразился скандал. Об этом сообщает телеканал TVN24, передает zakon.kz.

Прививки получили актеры и актрисы Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Пока неясны причины, как их имена могли попасть в список для получения вакцин от коронавируса.

5 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тысяч злотых (28,4 млн тенге) за вакцинацию знаменитостей и политиков вне очереди.

Прививки уже сделали 85 тысяч человек, в страну поступило 670 тысяч доз вакцины.

С 15 января начнется бесплатная и добровольная вакцинация для желающих.

Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, подтверждающий наличие прививки.

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