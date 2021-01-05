Кандидаты в депутаты встретились с избирателями в Павлодаре

Они рассказали об инициативах партии по обеспечению жильем, работой и доступными кредитами молодых казахстанцев.

Сегодня павлодарский областной предвыборный штаб партии "Ақ жол" в рамках агитационной кампании провел ряд встреч с избирателями региона, сообщает zakon.kz.

Первая встреча с избирателями прошла в ТОО "Жана Роса". Это - один из старейших пивоваренных заводов страны. Производство ориентируется на сохранение традиции пивоварения с внедрением новых технологий. ТОО активно сотрудничает с иностранными партнерами такими как Holvrieka (Бельгия), Berkefeld, Krones A.G., KHS и NIKO (Германия) с целью дальнейшего улучшения качества продукции.

"Жана Роса" известна не только в отрасли пивоварения, но и в производстве минеральной воды, воды и безалкогольной продукции. Вот уже 140 лет казахстанцы пьют разные свежие напитки из чистой павлодарской воды, которые выпускает эта компания. ТОО делает большую ставку на молодых, креативных и исполнительных сотрудников. В этом плане, цели партии "Ак жол" и ТОО "Жана Роса" полностью совпадают. Сегодня акжоловцы рассказали об инициативах партии по обеспечению жильем, работой и доступными кредитами молодых казахстанцев. И эти инициативы нашли поддержку у молодых специалистов. Партийцы говорили и о необходимости строительства общежитий для молодых, и озвучили свои предложения по субсидированию ипотеки с рождением каждого ребенка.

После обеда члены предвыборного штаба партии провели встречу с коллективом ТОО "Реал-Строй-ПВ". Компания "Реал-Строй-ПВ" специализируется на строительстве дач и коттеджей. Реконструкция, капитальный ремонт зданий, строительство и ремонт дорог тоже являются основной деятельностью компании. Агитгруппа партии здесь проинформировала избирателей о текущей работе партии и программных задачах Демпартии по поддержке бизнеса и рабочих.

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