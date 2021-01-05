Токаев подписал изменения в закон о хлопковой отрасли

Существовавшие нормы закона имели барьеры, которые снизили приток иностранных инвестиций и разрушили кредитование.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон призван снизить существующие административные барьеры и создать условия, которые привлекут в эту отрасль инвестиции, включая кредитные ресурсы финансовых организаций.

Ранее сенатор Султан Дюсембинов отмечал, что существовавшие нормы закона имели барьеры, которые снизили приток иностранных инвестиций и разрушили кредитование.

Отмена этим законом излишних административных барьеров позволит оздоровить инвестиционный климат отрасли и создать условия для привлечения в отрасль кредитных ресурсов, увеличить посевы хлопчатника, улучшить качество хлопка и экспортную выручку казахстанских компаний, напоминает "Деловой Казахстан".

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