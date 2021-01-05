Токаеву доложили о развитии конкуренции в Казахстане

Токаев дал ряд поручений, связанных с развитием биржевой торговли, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных направлениях развития конкуренции в стране и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию этой сферы.

В частности, Серик Жумангарин сообщил Президенту о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на различных рынках, и о разработке Национального проекта по развитию конкуренции.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о некоторых изменениях в законодательстве, в частности, подходах к разгосударствлению, механизмах регулирования государственных и частных операторов, а также о внедрении оценки воздействия нормативно-правовых актов на состояние конкуренции.

В рамках усиления кадрового потенциала сферы Президенту рассказали об открытии на базе Университета КАЗГЮУ образовательной программы магистратуры по специальности "конкурентное право".

Кроме того, Серик Жумангарин сообщил Главе государства о запуске с этого года прозрачной биржевой торговли, в том числе нефтепродуктами, углем, электричеством, сжиженным газом и продукцией АПК.

Он также подробно доложил о ходе проводимых по поручению Президента расследований в отраслях фармацевтики, газа, а также о новых подходах к регулированию цен на лекарственные препараты.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства ряд поручений, связанных с развитием биржевой торговли, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.

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