Названы продукты, сокращающие жизнь

Необходимо следить за составом продуктов и по возможности питаться только органической пищей.

Эксперты немецкого издания GQ перечислили продукты, употребление которых сокращает продолжительность жизни, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Первыми в списке оказались сладкие напитки - например, газированные или с подсластителями. Отмечается, что в них почти нет кулинарных ингредиентов - только вещества промышленного применения.

Вторая группа вредных продуктов - конфеты и сладости. В их числе шоколад, булочки, печенье и многое другое. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит их к числу ультрапереработанных продуктов, которые следует исключить из рациона.

Еще один вредный продукт - мороженое. Однако прежде чем ставить на нем крест, посмотрите состав. Если мороженое изготовлено на основе сухого молока, а не свежего, то перед вам ультрапереработанный продукт.

Следующие в списке - бургеры и фастфуд. Отмечается, что если они приготовлены из органических ингредиентов, они не представляют опасности для здоровья. Однако применяемые в фастфуде компоненты делают бургеры продуктом высокой степени переработки. Автор публикации призывает отказаться от пищи быстрого приготовления.

Пятая группа нежелательных продуктов - переработанное мясо. Речь идет, в частности, о колбасах, ветчине и беконе. Эксперты советуют покупать мясо там, где есть возможность убедиться в его качестве.

Последними в списке названы замороженные продукты и особенно "телевизионные ужины" - блюда, которые нужно только разогреть перед подачей в микроволновке. Прежде всего, это готовая пицца.

Кроме того, в списке вредных продуктов значатся консервированные фрукты и овощи - особенно те, что хранятся в сиропе.

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