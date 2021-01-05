Как электрики вернули свет алматинцам

Работы по восстановлению велись силами АО "Алатау Жарык Компаниясы".

Подача электроэнергии потребителям Алматы была восстановлена в 19:40. Отключение произошло в 17:45, передает zakon.kz.

В результате аварийного отключения трех ЛЭП-500 кВ Север - ЮГ - Восток, принадлежащих АО KEGOС, произошло выключение системной противоаварийной автоматики. Устройство системной противоаварийной автоматики вызвало отключение от подачи электроэнергии потребителей города Алматы и Алматинской области.

Отключенная нагрузка потребителей составила 460 МВт.

После включения ЛЭП-500 кВ Север - ЮГ - Восток по команде системного оператора в 18:00 аварийные бригады приступили к поэтапному включению отключенных потребителей. Всем потребителям города Алматы восстановлена подача электроэнергии в 19:40.

Работы по восстановлению велись силами АО "Алатау Жарык Компаниясы".

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