Церемонию вручения Grammy перенесли из-за коронавируса

В Лос-Анджелесе сейчас наблюдается рост госпитализаций и смертности.

Церемонию вручения премии Академии звукозаписи США Grammy, которая была запланирована на 31 января, перенесена из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как пишет журнал Rolling Stone, изначально предполагалось, что 63-я церемония вручения Grammy пройдет 31 января текущего года.

После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года, - говорится в сообщении премии.

В Лос-Анджелесе сейчас наблюдается рост госпитализаций и смертности в связи со вспышкой коронавируса. Городские власти закрыли тренажерные залы, парикмахерские и рестораны, призвав жителей города оставаться дома.

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