О неправильно начисленных ИПН рассказали в КГД

Для этого самому работнику необходимо написать заявление.

На жалобы бухгалтеров по неправильному исчислению индивидуального подоходного налога (ИПН) ответили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Как пояснили в КГД, в свое время обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и ОСМС не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ОСМС) также облагались ИПН.

То есть, например, при доходе 100 тыс. тенге ИПН составил 10 тыс. тенге вместо 8,9 тыс. тенге (100 – 10 – 1). По этой причине в Налоговый кодекс были внесены изменения.

Как отметили в комитете, можно возвратить ранее уплаченные с переплатой налоги (ИПН), для этого самому работнику необходимо написать заявление.

На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры ГПХ, что помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, порождает злоупотребление схемами с целью оптимизации налоговых обязательств, в частности, по уплате социального налога с фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%), - отметили в КГД.

В то же время, несмотря на необходимость действия данных поправок с 2018 и 2020 годов, по обращениям компаний сложилась трудоемкая и трудозатратная ситуация для бухгалтеров - из-за необходимых корректив и изменений.

В связи с чем возможно рассмотрение вопроса об изменении срока введения указанных положений с установлением переходных положений, исключающих последующие изменения и дополнения по налоговым обязательствам по ИПН за период 2018 – 2020 годы в связи с применением вычетов по ОПВ и ОСМС, произведенным в период с 10 декабря 2020 года, в рамках законопроектной работы Правительства РК, - заключили в комитете госдоходов.

Ранее в СМИ сообщалось, что казахстанцам неправильно начисляли индивидуальный подоходный налог, сотрудники платили больше, чем нужно было. В основном это коснулось работающих по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

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