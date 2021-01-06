Курс доллара снизился на торгах

Приложение zakon.kz
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Доллар подешевел почти на 2 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,95 тенге, снизившись на 1,88 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418-419,8 тенге, евро – 515-518 тенге, рос. рубль - 5,63-5,71 тенге.
Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах.
Так, цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8% — до $54,03 за баррель.
Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале увеличилась на 0,5% и составила $50,18 за баррель.
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