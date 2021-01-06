К миру и согласию мы всегда стремились, именно такой политики всегда придерживались.

Вчера в газете "Egemen Qazaqstan", была опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева "Тәуелсіздік бәрінен қымбат" ("Независимость превыше всего"). В ней Глава государства подвел основные итоги прошлых десятилетий развития независимого Казахстана и обозначил основные приоритеты на ближайшую перспективу. Такое мнение, комментируя статью Президента, высказали представители интеллигенции Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

За независимость республики и ее границы веками боролись тысячи людей, наши предки мечтали о том, что когда-нибудь Казахстан станет отдельным, целостным государством.

В своей статье "Независимость превыше всего" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что священная земля, оставленная казахскому народу предками, - это наше главное богатство, и никто не в праве усомниться в территориальной целостности Казахстана.

Все границы Казахстана давно утверждены, и этот вопрос закрыт. А на провокаторов, которые считают возможным высказываться о границах чужой страны и имеют цель лишь разжечь национальный конфликт, я не обращаю внимания и другим советую так поступать.

Добрососедские отношения с другими странами, которые выстроил Елбасы Нурсултан Назарбаев и продолжает поддерживать Президент страны Касым-Жомарт Токаев, - это огромное достижение нашего государства. Именно к миру и согласию мы всегда стремились, именно такой политики всегда придерживались.

Поддерживают жамбылцы и рассуждение Президента о том, что нужно приступить к написанию новой академической истории Казахстана. Действительно, как известно, без прошлого нет будущего. Для возрождения духовного сознания казахстанцев, развивая идеи "Мәңгілік Ел" и "Рухани жаңғыру" Елбасы Нурсултана Назарбаева, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагает привлечь к масштабной работе самых авторитетных специалистов-историков, а также представить краткий обзор истории Казахстана для иностранцев, переведенный на разные языки мира. Это очень правильное решение. О нашей стране, где в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей, для многих из которых Казахстан стал второй и главной Родиной, должны узнать как можно больше людей на всей планете.

Для страны наступает новая историческая эпоха. Время, когда весь мир должен убедиться в том, что наша суверенность – это свобода и независимость, а также возможность сохранить свою неповторимость и уникальность для различных народов, приумножить и разнообразить культуру и традиции.

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