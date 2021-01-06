Названа причина отключения света на юге Казахстана

По оперативным данным, объем ограничений по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской и Туркестанской областям Казахстана составил 959 МВт.

Отключение электроэнергии на юге Казахстана произошло в связи с неполадками в энергосистеме Узбекистана, сообщает zakon.kz.

5 января 2021 года примерно в 17:41 в результате наброса мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии (порядка 800 МВт) произошло нарушение устойчивости параллельной работы транзита Север-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана. По причине этого, штатно действием автоматики в целях предотвращения повреждения оборудования отключились три воздушных линий 500 кВ и одна 220 кВ транзита Север-Юг Казахстана. В итоге Южная зона ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии выделились на изолированную работу со снижением частоты до 48,31 Гц. - сообщили в АО "KEGOC".

По оперативным данным объем ограничений по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской. Карагандинской и Туркестанской областям Казахстана составил 959 МВт.

Благодаря оперативной работе персонала АО "KEGOC" в 17:51 дана команда на снятие ограничений по Карагандинской области, в 17:58 Южная зона была синхронизирована с ЕЭС Казахстана и восстановлена целостность энергосистемы Казахстана. В 18.15 дана команда на снятие всех ограничений.

Источником наброса стала узбекская энергосистема, где произошло отключение двух парогазовых установок по 450 МВт на Талимарджанской ГРЭС, а также снижение генерации на ряде других электростанций.

5 января часть Алматы осталась без света.

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