Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Морозная погода без осадков ожидает казахстанцев на Рождество

Фото: khersondaily.com 6 января 2021, 14:00

Местами по республике ожидается туман и усиление ветра.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7-9 января, передает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана, по-прежнему будет сохранять свое влияние отрог антициклона, в связи с чем, сохраняется морозная погода без осадков. Лишь на западе, к концу периода, на северо-западе страны, под влиянием фронтальных разделов, пройдет снег с низовой метелью, сообщили в ведомстве.

Местами по республике ожидается туман, на западе усиление ветра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Книга из человеческой кожи хранится в библиотеке Нур-Султана
"Спутник V": появилось новое предупреждение