Работу камер "Сергек" оптимизируют в Нур-Султане

По этому проекту была проделана определенная работа.

Мы приложили все усилия, чтобы исключить такие факты и процесс обработки информации не имел контактов с людьми, заявил заместитель руководителя управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан Айдос Колдасов, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге столичного "Antikor Ortalygy" рассказали о мерах, которые предпринимаются, чтобы в дальнейшем совершенствовать работу системы "Сергек", а также оперативность оповещения граждан об имеющихся штрафах.

По словам замглавы управления цифровизации и госуслуг города Нур-Султан Айдоса Колдасова, в ведомстве совместно с управлением полиции займутся решением вопроса, чтобы информация о нарушении ПДД приходила к жителю максимально оперативно, когда еще есть возможность оплатить только 50% от общей суммы.

По этому направлению мы будем работать и взаимодействовать с МВД, чтобы максимально этот процесс обработки и отправки, доведения до граждан был правильно организован. В рамках своей компетенции мы свою часть работы выполняем по развитию этого проекта, - сказал Колдасов.

Он добавил, что в планах есть проведение совместной с МВД встречи, где также будет обсуждаться вопрос по дальнейшему развитию и оптимизации процессов.

Также на брифинге заверили, что автоматизировали работу камер "Сергек", чтобы не было механической возможности списать штрафы за ПДД с определенных граждан.

По этому проекту у нас была проделана определенная работа. С нашей стороны мы приложили все усилия, чтобы такие проблемы исключить и их не было. Могу заявить, что таких ситуаций по списыванию не будет. Потому что все автоматизировано, все работает на не механическом, а максимально упрощенном формате. Процесс обработки информации у нас никаких контактов с людьми не имеет, - заявил замглавы управления.

27 ноября руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции города Нур-Султан Шынгыс Кабдула сообщал, что сотрудник центра оперативного управления списывал административные штрафы, которые были зафиксированы камерами "Сергек".

Дело по данному факту было направлено в суд. Всего должностное лицо ЦОУ, который путем систематических внесений искаженных данных в систему ЕРАП (Единый реестр административных производств), снял с учета порядка 268 административных правонарушений на сумму свыше 3 млн тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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