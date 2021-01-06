В Нур-Султане обсуждена безопасная подготовка казахстанских спортсменов к Олимпийским играм

Министерством культуры и спорта Казахстана и Национальным Олимпийским комитетом рассмотрены приоритеты развития отрасли.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова и Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков провели рабочую встречу и обсудили актуальные вопросы развития спорта, сообщает zakon.kz.

В Нур-Cултане состоялась рабочая встреча профильного министерства и Национального Олимпийского комитета страны. Стороны обсудили особенности подготовки казахстанских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио и Пекине, а также другим комплексным соревнованиям, которые запланированы в 2021 и 2022 году. В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы развития массового спорта в Казахстане. Кроме того, были рассмотрены вопросы по организации учебно-тренировочного процесса национальных сборных команд, выезда казахстанских атлетов для участия на олимпийских квалификационных соревнованиях в условиях продолжающейся пандемии.

Глава государства в своем послании поставил приоритетную задачу развития массового спорта. Сегодня необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. Значение спорта в современном мире растет год от года, социальная значимость занятий спортом во время пандемии приобретает особое значение. Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной политики нашего государства. Занятия спортом способствуют развитию таких качеств, как ответственность, толерантность, умение сотрудничать, что оказывает положительное влияние на процесс социализации личности и восстановления общества в постпандемический период. Ни для кого не секрет, что масштабные успехи наших спортсменов, олимпийские вершины, напрямую связаны с массовым детским спортом. Поэтому при рассмотрении вопросов по развитию массового спорта необходимо уделить особое внимание экспертному мнению и опыту Национального Олимпийского комитета, а также применять лучшие практики других стран. В условиях продолжающейся пандемии очень важна полноценная и безопасная подготовка наших спортсменов к Олимпийским играм, так как их будущие олимпийские победы на многие годы будут являться лучшей мотивацией и примером социального успеха для наших детей и молодежи, - отметила министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова.

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков проинформировал главу профильного ведомства о состоянии дел и ходе подготовки Национальных сборных команд. На сегодняшний день казахстанскими атлетами завоеваны 42 лицензий в 17 видах спорта. Процесс подготовки и квалификации на Олимпийские игры продолжается.

Один из главных вопросов деятельности НОК – это подготовка национальных сборных команд к предстоящим Олимпийским Играм в особых условиях пандемии COVID-19. Необходимо отметить, что впервые в нашей истории сложилась уникальная ситуация, когда в течении следующих 12-ти месяцев состоятся 2 Олимпиады, летняя и зимняя. Обычно эти важнейшие спортивные события разделяют полтора года, но продолжающаяся пандемия внесла свои серьезные коррективы. Сегодня это всего 5 месяцев. Поэтому предсоревновательная подготовка спортсменов, как по летним, так и по зимним видам спорта единовременно, требует особого внимания и усилий. Нашим спортсменам необходимо пройти ряд квалификационных и регулярных соревнований в значительно более короткий период. В календаре национальных сборных команд запланировано 430 различных международных соревнований, 640 учебно тренировочных мероприятия за рубежом и внутри страны. В таких условиях выдвигаются особые требования ко всему тому, что ранее было привычным. Хочу отметить, что для НОК Казахстана, приоритетом в деятельности являются спортсмены, охрана их здоровья и безопасная подготовка к соревнованиям. Поэтому вся наша работа выстроена с учетом этого приоритета. Создан оперативный штаб по организации и контролю учебно-тренировочных сборов и соревнований национальных сборных команд. Наряду с этим, уже прорабатываются вопросы по организации специальной логистики для казахстанских атлетов, которые примут участие на Олимпийских Играх в Токио и Пекине. Наши специалисты выстраивают весь процесс, учитывая условия пандемии, от предсоревновательной подготовки к Играм, участию в них, до выезда из Олимпийской деревни и безопасного возвращения на родину. Главная задача на сегодняшний день, провести подготовку и завершить соревнования не только успешно, но и безопасно. Для достижения наших общих целей мы делаем все необходимое и совершенствуемся сами. НОК сегодня, это современная общественная организация объединяющая 39 спортивных федераций по Олимпийским видам спорта, признанных международными спортивными Федерациями и обладающих исключительными знаниями по видам спорта. За счет собственных средств, мы осуществляем процесс цифровизации деятельности НОК. Весь документооборот НОК переведен в электронный формат, все платежи проходят только онлайн, оцифровываются бизнес процессы, в том числе и механизмы контроля. Внедряется проектный подход к организации мероприятий, облачные и другие технологии. Цифровизация позволит исключить задержки и ускорит все рутинные процессы. Все эти нововведения позволят улучшить эффективность использования средств, и повысит ответственность исполнителей, - отмечает Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков.

Также в ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы спортивного образования, подготовки кадров и повышения квалификации. Отдельное внимание было уделено вопросам по борьбе с допингом и восстановлению лицензии WADA казахстанской антидопинговой лабораторией. На сегодняшний день лаборатория проводит комплекс работ для возвращения своего статуса. Главной целью рабочей встречи стало определение стратегических целей развития спорта, решение проблемных вопросов, постановка приоритетных задач спортивной отрасли.

Отметим, что с 2018 года Национальный Олимпийский комитет Казах-стана выполняет государственное задание по подготовке национальных сборных команд по олимпийским видам спорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!