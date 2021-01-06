Оффшор – Казахстан 5:0 

С таким счетом проиграет казахстанская экономика, когда начнет свою деятельность ЦУС.

Пока правила, описывающие порядок работы Центра учета ставок (ЦУС), так и не были опубликованы на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК. Ранее сообщалось, что 4 января 2021 года должен был состояться запуск ЦУС. Планируется, что курировать проект со стороны Министерства культуры и спорта РК будут частные организации ТОО "Exirius" и "PayBox Money", сообщает Kapital.kz.

Финмодель данного предприятия подразумевает доход на уровне 4% комиссии с каждого платежа в букмекерские конторы и выплат ими же вознаграждений, а это по разным подсчетам от 8 млрд до 24 млрд тенге в год. К тому же, как известно, ТОО "Exirius" зарегистрировано в Astana Hub, что полностью освобождает компанию от выплаты налогов.

Все это очень сильно напоминает создание частной монополии, через которую вводится пошлина на казахстанский продукт в поддержку иностранного. Еще можно провести аналогию с автомобильным рынком и вспомнить, как в момент выросли пошлины на ввоз до такой степени, что покупать машины за рубежом стало просто невыгодно. Тогда это объясняли необходимостью в защите капитала от его вывода из страны. Почему же сейчас этот капитал никто не защищает, а напротив, делается все для того, чтобы казахстанские деньги как можно скорее покинули свою родину.

Говоря о ЦУС, речь идет о внедрении системы, которая в реальных условиях так и не была опробована, а регламент ее функционирования до сих пор не согласован соответствующими инстанциями. Фактически до начала работы ЦУС остается несколько дней и если что-то пойдет не так, то игроки уйдут в зарубежный беттинг. К тому же, согласно заявлениям со стороны ТОО "Exirius", те самые 4% комиссии планируется взымать с игроков и им ничего не останется, кроме как искать наиболее выгодные условия в зарубежных БК. А это движение капитала и чаще в одностороннем порядке. Таким образом, ежегодно из Казахстана в оффшор будет утекать от 120 млрд до 400 млрд тенге.

0:1 – счет открыт и он не в пользу казахстанской экономики.

Продолжая углубляться в детали вопроса можно понять, что сейчас с каждого миллиарда букмекер платит в государственный бюджет 218 млн тенге налогов. У платежных организаций эта цифра еще выше – на каждый миллиард на налоговые выплаты приходится 320 млн тенге. Таким образом, потери госбюджета при предлагаемой финмодели со стороны ТОО "Exirius" и "PayBox Money" можно оценить на уровне 5,23–7,68 млрд тенге ежегодно.

2020 год для всех выдался сложным, в период пандемии государство выделяло большие средства не только для развития медицины и борьбы с коронавирусом, но и старалось поддерживать бизнес, в том числе налоговыми льготами. Разумеется, это потери для госбюджета, однако ЦУС не только продолжит эту динамику, но усугубит ее, попутно лишив определенной части доходов и казахстанцев.

0:2 – разрыв увеличивается.

Отсутствие конкуренции в условиях внедрения ЦУС говорит в пользу появления монополии в сфере платежного бизнеса. Это огромный минус для госбюджета. На языке цифр это говорит о более чем полутора миллиардах тенге налоговых платежей от одной лишь платежной системы QIWI против 623 тыс., поступивших в качестве налогов от ТОО "Exirius" на 1 октября 2020 года. Если вынести за скобки предполагаемых операторов ЦУС, то в госбюджет поступает налогов только от платежных систем в общей сложности на сумму 5 млрд в год.

0:3 и это уже серьезно, зато появляется новый монополист.

Что касается сильно пострадавшего в условиях пандемии сектора МСБ, то здесь картина выглядит и вовсе удручающе. Только представьте, нововведения с началом деятельности ЦУС, в первую очередь, коснутся владельцев платежных терминалов, чей основной доход обеспечивают денежные переводы в БК. Иными словами, потеря таких платежей сделает нерентабельным деятельность терминалов на отдаленных рубежах нашей страны и добавит в статистику безработных. А если учесть, что доход одного платежного аппарата до внедрения ЦУС составляет порядка 15 тыс. тенге, то становится очевидным, что рентабельным этот бизнес может быть только при условии работы нескольких терминалов на территории соседних, скажем, аулов. С принятием новых правил придется ехать в райцентр.

0:4 – страна продолжает терять в деньгах, но прибавляет в количестве потерявших работу.

Отток капитала, недополученные госбюджетом налоги. Такое положение дел в конечном счете может привести к увеличению дефицита бюджета, что повлечет новые социальные риски. При всех описанных выше раскладах теряет в своей привлекательности инвестиционный климат Казахстана.

0:5 - деньги перетекают за пределы Казахстана

В такой ситуации финансовый итог может быть один - деньги уходят в оффшор и остается лишь пропеть:

Какая боль, какая боль…

Деньги уходят в оффшор, 5:0.

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