Органы уголовного преследования перешли на новый порядок работы

Он предусматривает согласование прокурорами ключевых процессуальных решений в электронном формате.

В Алматы прокуроры провели встречу с депутатами сената и показали состояние исполнения новых норм законодательства, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, 6 января заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов совместно с заместителем министра внутренних дел Алексеем Калайчиди в прокуратуре Алматы встретились с депутатами Сената Парламента РК Владимиром Волковым, Сауле Айтпаевой и Султанбеком Макежановым.

Спикеры рассказали, что в рамках исполнения поручения главы государства органы уголовного преследования перешли на новый порядок, предусматривающий согласование прокурорами ключевых процессуальных решений в электронном формате.

В ходе встречи презентована информационная база ЕРДР, где по согласованию с прокурором следователи принимают процессуальные решения о признании лица подозреваемым, квалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а также протокол обвинения лица и постановление о применении приказного производства, - сообщили в прокуратуре города.

Как отметил Марат Ахметжанов, нововведения экономят время, обеспечивают прозрачность и исключают необоснованное вовлечение граждан в орбиту уголовного процесса.

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