Сколько денег будут выделять на работу общественных советов

Согласно новым поправкам, выделенные средства пойдут на оплату услуг технического секретаря, экспертов, покрытие транспортных и канцелярских расходов.

Вице-министр информации и общественного развития Казахстана Болат Тлепов рассказал о финансировании работы общественных советов, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что ранее из бюджетов не выделяли деньги для общественных советов.

В целом предусмотрены порядка 65 млн тенге. В среднем на один общественный совет в год приходится 1 млн 300 тыс. тенге. То есть 65 млн тенге это на три года. На местном уровне свыше 2 млрд тенге, поскольку общественные советы функционируют не только на областном уровне, но и на всех районных уровнях, - сообщил Болат Тлепов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Так, согласно новым поправкам, выделенные средства пойдут на оплату услуг технического секретаря общественного совета, который будет заниматься организационными техническими моментами; на оплату привлеченных экспертов по тем вопросам, где члены общественных советов не являются специалистами и не компетентны. Также на местном уровне будут оплачивать транспортные и канцелярские расходы.

Практика работы общественных советов показывает, что они имеют существенное влияние на принятие тех или иных государственных решений. На сегодняшний день я могу назвать конкретные цифры по всей республике. За все эти годы общественными советами были рассмотрены более 4 тыс. нормативно-правовых актов. Из них каждый десятый проект был возвращен разработчику в силу различных причин. Начиная от некачественного исполнения, заканчивая противоречиями общественным интересам, - заключил вице-министр информации и общественного развития.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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