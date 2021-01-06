Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Алматы

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Столкнулись четыре авто и манипулятор.
Массовое ДТП с участием четырех авто и манипулятора произошло в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.
Авария произошла по улице Бекмаханова в восточном направлении, за развязкой с Капшагайским мостом. Первыми столкнулись Toyota Mark II и Toyota Chaser. Водитель Mark II перестраивался со средней полосы на правую, но поздно заметил обгоняющий его Chaser. После столкновения оба водителя потеряли управление: Mark II откинуло в попутно едущую Hyundai Elantra, а Chaser – в припаркованный манипулятор Hino. После иномарка с опорной лапой манипулятора вылетела на проезжую часть, где столкнулась с BMW 5.
В результате ДТП водитель и пассажир Chaser получили переломы, их госпитализировали.
Все автомобили двигались в попутном направлении.
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