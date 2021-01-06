До 25 января продлили карантин в Шымкенте

Жителям и гостям города запрещается проведение коллективных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи и т.д.)

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление от 6 января 2021 года "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента", передает zakon.kz.

Так, карантин и ограничительные меры продляются с 00 часов 11 января до 00 часов 25 января 2021 года.

Жителям и гостям города запрещается проведение коллективных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи и т.д.)

В это время ограничивается передвижение по городу людей старше 65 лет.

Предписано обязательное ношение защитных масок при передвижении по городу и соблюдение дистанции в 2 метра.

Разрешены прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи.

Разрешено посещение детских игровых площадок во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более 3 человек.

Также разрешено с третьей четверти 2020 - 2021 учебного года:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

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